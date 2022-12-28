ВСУ провели обучение на британских вертолетах Sea King
Подмога в воздухе
Скріншот з офіційного відео
Великобритания предоставит ВСУ вертолеты Sea King в рамках дальнейшей поддержки. В то же время, уже известно, что королевские военно-морские силы провели обучение на вертолетах Sea King для десяти экипажей Вооруженных Сил Украины, усиливая их поисково-спасательные способности. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
Такие вертолеты ранее использовались британскими воздушными силами и флотом, с 2018-го года их перестали использовать.
В ноябре этого года стало известно, что Британия впервые передаст Украине вертолеты - всего три Sea King, из которых первый (или первые) уже в Украине.
???? The UK will provide the Ukrainian Armed Forces with Sea King helicopters as part of its continued support.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 28, 2022
The @RoyalNavy has delivered Sea King training to 10 crews of the Armed Forces of Ukraine, enhancing their search and rescue capabilities.
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/vQUjfAWMrP
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