ВСУ провели обучение на британских вертолетах Sea King

Великобритания предоставит ВСУ вертолеты Sea King в рамках дальнейшей поддержки. В то же время, уже известно, что королевские военно-морские силы провели обучение на вертолетах Sea King для десяти экипажей Вооруженных Сил Украины, усиливая их поисково-спасательные способности. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Такие вертолеты ранее использовались британскими воздушными силами и флотом, с 2018-го года их перестали использовать.

В ноябре этого года стало известно, что Британия впервые передаст Украине вертолеты - всего три Sea King, из которых первый (или первые) уже в Украине.

