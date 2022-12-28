Генштаб: В Запорожской области подтверждено уничтожение одного ЗРК С300, 8 единиц военной техники разных типов и склада БК

Генеральный штаб ВСУ опубликовал актуальную информацию с фронта – по состоянию на 18:00 28-го декабря. Как говорится в сообщении, в течение суток оккупанты нанесли 2 авиационных и 2 ракетных удара, также совершили более 10-ти обстрелов с РСЗО.

В Запорожской области подтверждено уничтожение в предыдущие дни одного ЗРК С300, 8 единиц военной техники разных типов и склада боеприпасов. Ранены более 150 военнослужащих.

На временно занятых территориях Запорожской области российские военнослужащие и наемники оккупационных войск массово покидают места несения службы. Для розыскных мероприятий в город Приморск направлены отдельные подразделения росгвардии. По предварительной информации, в розыске находятся более 200 человек.

Враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском, и пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлениях. На других направлениях противник обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено. На последнем артиллерийских и минометных обстрелах подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Огирево, Гатище, Волчанск, Старица, Двуречная, Новомлынск Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 20-ти населенных пунктов. Среди них – Синьковка, Ольшана, Купянск, Кисловка и Крахмальное Харьковской области; Стельмаховка, Площадка, Краснопоповка и Диброва в Луганской области, а также Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневого поражения тоже получили районы более 20-ти населенных пунктов. В частности, это – Спорное, Белогоровка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Часов Яр, Бахмут, Константиновка, Майорск и Нью-Йорк на Донетчине.

На Авдеевском направлении враг стрелял из танков, минометов и ствольной артиллерии в районы Бердичева, Авдеевки, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении под огневое влияние попали Времовка, Большая Новоселка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов врага.