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По Украине ширится воздушная тревога. Сообщают об иранских дронах

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По Украине ширится воздушная тревога. Сообщают об иранских дронах

alerts.in.ua

UA-Футбол
Новина українською

По Украине ширится воздушная тревога. Первыми "покраснели" восточные области. Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, Россия запускает иранские дроны.

"Ждем мопедов", - написал Виталий Ким.

Отметим, что сегодня, 28-го декабря, уже распространялась по Украине тревога. Она возникла из-за активности вражеской авиации.

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В статье: война с россией
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