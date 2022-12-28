По Украине ширится воздушная тревога. Сообщают об иранских дронах
ПВО готова к работе
alerts.in.ua
По Украине ширится воздушная тревога. Первыми "покраснели" восточные области. Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, Россия запускает иранские дроны.
"Ждем мопедов", - написал Виталий Ким.
Отметим, что сегодня, 28-го декабря, уже распространялась по Украине тревога. Она возникла из-за активности вражеской авиации.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Ты п***р и черт еб***й". Вагнеровцы Пригожина тепло поприветствовали главу Генштаба РФ
- В Украине масштабная воздушная тревога
- Настоящая девятка, не ложная. Сборная мира-2022 по версии UA-Футбол. Нападающий
- С 500 метров. Снайпер ВСУ уничтожил оккупанта выстрелом из винтовки Barrett MRAD - ВИДЕО
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО
- Месси проигнорировал желание знаменитого шеф-повара сфотографироваться вместе. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн