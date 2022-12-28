Атака иранских дронов: известно о взрывах в Днепре, есть угроза в Кривом Роге и Николаеве

Под вечер в среду, 28-го декабря, Россия атаковала Украину иранскими дронами. Официальную информацию о прилете "мопедов" распространил, в частности, глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Есть угроза ударов по Николаеву. Также известно о том, что дроны могут атаковать Кривой Рог. А вот в Днепре вечером уже раздалось несколько взрывов, сообщает Суспільне. Известно о работе ПВО, а вот были ли попадания дронов в объекты инфраструктуры, информации пока нет.

Журналист Андрей Цаплиенко пишет о том, что несколько групп шахидов двигаются в сторону Харьковской и Полтавской областей.

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