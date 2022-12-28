Данилов о реалиях РФ с якобы новыми территориями: Реалии РФ – это позор, поражение и её развал
Секретарь СНБО ответил на очередное заявление представителей Кремля
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на очередное заявление представителей Кремля, которые говорят о якобы новых реалиях РФ с "новыми" (т.е. оккупированными) территориями. "Реалии РФ – это позор, поражение и её развал", - написал Данилов.
"Нет никаких реалий, в которых существуют "новые территории в составе РФ". Кремлеспикерам пора выйти из состояния информационного бреда. Реалии РФ – это позор, поражение и её развал. Без учета этих реалий никакой "мирный план" не состоится. Общением с Иблисами приводит к досадному выпадению из реальности", - отметил чиновник.
Отметим, что политические лидеры России неоднократно заявляли о готовности к мирным переговорам с Украиной, но она якобы должна принять новые реалии, в которых РФ якобы получила новые территории.
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