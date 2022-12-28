Данилов о реалиях РФ с якобы новыми территориями: Реалии РФ – это позор, поражение и её развал

Генеральный секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на очередное заявление представителей Кремля, которые говорят о якобы новых реалиях РФ с "новыми" (т.е. оккупированными) территориями. "Реалии РФ – это позор, поражение и её развал", - написал Данилов.

"Нет никаких реалий, в которых существуют "новые территории в составе РФ". Кремлеспикерам пора выйти из состояния информационного бреда. Реалии РФ – это позор, поражение и её развал. Без учета этих реалий никакой "мирный план" не состоится. Общением с Иблисами приводит к досадному выпадению из реальности", - отметил чиновник.

Отметим, что политические лидеры России неоднократно заявляли о готовности к мирным переговорам с Украиной, но она якобы должна принять новые реалии, в которых РФ якобы получила новые территории.