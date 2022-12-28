  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Известно, сколько войск РФ собрала в Беларуси. В Госпогранслужбе Украины считают, что этого недостаточно для наступления
В тренде

Известно, сколько войск РФ собрала в Беларуси. В Госпогранслужбе Украины считают, что этого недостаточно для наступления

Общие новости
(1 голосов)

Чуть более десяти тысяч

Известно, сколько войск РФ собрала в Беларуси. В Госпогранслужбе Украины считают, что этого недостаточно для наступления

арт

UA-Футбол
Новина українською

Россия по состоянию на сегодняшний день собрала в Беларуси группировку войск численностью 10,2 тысяч человек, но для повторного наступления на Украину этого недостаточно, сообщил председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

"Та группировка, которая есть у вооруженных сил РФ (в Беларуси), это около 10,2 тысячи военнослужащих, она не может выполнить задачу по повторному наступлению на территорию нашего государства", - сказал Дейнеко в эфире телемарафона.

Отметим, что ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о том, что нет никаких новых реалий, в которых Россия якобы получила новые территории. И все, что получила Россия – это позор и угроза развала.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УНІАН

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде