Известно, сколько войск РФ собрала в Беларуси. В Госпогранслужбе Украины считают, что этого недостаточно для наступления

Россия по состоянию на сегодняшний день собрала в Беларуси группировку войск численностью 10,2 тысяч человек, но для повторного наступления на Украину этого недостаточно, сообщил председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

"Та группировка, которая есть у вооруженных сил РФ (в Беларуси), это около 10,2 тысячи военнослужащих, она не может выполнить задачу по повторному наступлению на территорию нашего государства", - сказал Дейнеко в эфире телемарафона.

Отметим, что ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о том, что нет никаких новых реалий, в которых Россия якобы получила новые территории. И все, что получила Россия – это позор и угроза развала.