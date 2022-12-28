Известно, сколько войск РФ собрала в Беларуси. В Госпогранслужбе Украины считают, что этого недостаточно для наступления
Чуть более десяти тысяч
арт
Россия по состоянию на сегодняшний день собрала в Беларуси группировку войск численностью 10,2 тысяч человек, но для повторного наступления на Украину этого недостаточно, сообщил председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.
"Та группировка, которая есть у вооруженных сил РФ (в Беларуси), это около 10,2 тысячи военнослужащих, она не может выполнить задачу по повторному наступлению на территорию нашего государства", - сказал Дейнеко в эфире телемарафона.
Отметим, что ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о том, что нет никаких новых реалий, в которых Россия якобы получила новые территории. И все, что получила Россия – это позор и угроза развала.
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