Зеленский: Мы дойдем до победы. И должны сделать это действительно вместе

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении к нации подытожил очередные сутки полномасштабной войны с Россией. Как отметил глава государства, что бы ни происходило и что бы ни было на душе, нужно поддерживать друг друга. Обязательно.

"Наше с вами внимание к другим, когда его может не хватать от кого-то из родных - по разным причинам, - наши с вами слова, которые могут согреть тех, кто рядом, когда события слишком холодные, и наша с вами забота друг о друге, когда обстоятельства испытывают, – все это тоже наша общая защита.

Мы не потеряли нашу человечность, хоть и пережили страшные месяцы. И не потеряем ее, хотя впереди тоже непростой год. Мы дойдем до победы. И должны сделать это действительно вместе.

Заботьтесь об Украине, цените друг друга и делайте все, чтобы помочь нашим воинам! Каждый день – к победе.

Слава всем нашим людям! Слава Украине!", - сказал Зеленский.