Противодействие атаке дронов: На Днепропетровщине уничтожено пять вражеских беспилотников
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Решкти дрона камікадзе, ілюстраційне фото - Getty Images
Воздушное командование "Восток" сообщает о том, что сегодня, 28-го декабря, вечером на Днепропетровщине были сбиты пять вражеских беспилотников. Силы ПВО работают в противодействие российской атаке дронами.
В то же время глава, Николаевской ОВА Ким сообщил, что наши силы ПВО сбивают иранские беспилотники, но два из них пролетели мимо Первомайска в сторону Умани. Также, по его словам, находится под угрозой Одесса.
– В Днепре несколько раз раздавались взрывы, – сообщили корреспонденты Суспільного.
Отметим, что также есть угроза в Кривом Роге и Николаеве. В восточных областях Украины продолжается воздушная тревога.
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