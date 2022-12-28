Противодействие атаке дронов: На Днепропетровщине уничтожено пять вражеских беспилотников

Воздушное командование "Восток" сообщает о том, что сегодня, 28-го декабря, вечером на Днепропетровщине были сбиты пять вражеских беспилотников. Силы ПВО работают в противодействие российской атаке дронами.

В то же время глава, Николаевской ОВА Ким сообщил, что наши силы ПВО сбивают иранские беспилотники, но два из них пролетели мимо Первомайска в сторону Умани. Также, по его словам, находится под угрозой Одесса.

– В Днепре несколько раз раздавались взрывы, – сообщили корреспонденты Суспільного.

Отметим, что также есть угроза в Кривом Роге и Николаеве. В восточных областях Украины продолжается воздушная тревога.