Терехов заявил, что в Харькове под прицелом дронов - объект инфраструктуры
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SOHR
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе есть угроза попадания в один из объектов инфраструктуры в результате российской атаки дронами.
"В Харькове под прицелом один из объектов инфраструктуры. Вероятно, враг бьет "Шахедом", – сообщил Терехов.
Добавим, что к вечеру 28-го декабря на востоке Украины продолжается воздушная тревога. Россия атакует иранскими дронами. Есть угроза в Одессе, Николаеве, Кривом Роге, были слышны взрывы в Днепре. В то же время известно, что над Днепропетровщиной силами ПВО сбиты пять беспилотников.
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Источник:Ігор Терехов
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