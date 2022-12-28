Терехов заявил, что в Харькове под прицелом дронов - объект инфраструктуры

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе есть угроза попадания в один из объектов инфраструктуры в результате российской атаки дронами.

"В Харькове под прицелом один из объектов инфраструктуры. Вероятно, враг бьет "Шахедом", – сообщил Терехов.

Добавим, что к вечеру 28-го декабря на востоке Украины продолжается воздушная тревога. Россия атакует иранскими дронами. Есть угроза в Одессе, Николаеве, Кривом Роге, были слышны взрывы в Днепре. В то же время известно, что над Днепропетровщиной силами ПВО сбиты пять беспилотников.