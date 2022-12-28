  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Терехов заявил, что в Харькове под прицелом дронов - объект инфраструктуры
В тренде

Терехов заявил, что в Харькове под прицелом дронов - объект инфраструктуры

Общие новости
(1 голосов)

Второй раз за день

Терехов заявил, что в Харькове под прицелом дронов - объект инфраструктуры

SOHR

UA-Футбол
Новина українською

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе есть угроза попадания в один из объектов инфраструктуры в результате российской атаки дронами.

"В Харькове под прицелом один из объектов инфраструктуры. Вероятно, враг бьет "Шахедом", – сообщил Терехов.

Добавим, что к вечеру 28-го декабря на востоке Украины продолжается воздушная тревога. Россия атакует иранскими дронами. Есть угроза в Одессе, Николаеве, Кривом Роге, были слышны взрывы в Днепре. В то же время известно, что над Днепропетровщиной силами ПВО сбиты пять беспилотников.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ігор Терехов

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде