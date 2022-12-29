Стали известны имена российских офицеров, ликвидированных вследствие атаки на аэродром в Энгельсе - ФОТО
Все они являлись инженерами наземного обслуживания самолетов
pravpokrov.ru
Местная церковь в российском Энгельсе обнародовала имена майора и двух старших лейтенантов, убитых 26 декабря во время удара по базе стратегических бомбардировщиков.
Об этом сообщает BBC, ссылаясь на местные российские сайты.
Сообщалось, что 28 декабря в местной церкви прошло заупокойное богослужение за тремя офицерами – майором Андреем Вороновым, старшим лейтенантом Максимом Ануфриенко и старшим лейтенантом Александром Пампухиным. Все они являлись инженерами наземного обслуживания самолетов.
На сайте организации информация о фамилиях мертвых россиян отсутствует, однако указаны имена и на некоторых фотографиях до сих пор можно видеть лица ликвидированных.
Напомним, 26 декабря на аэродроме в Энгельсе второй раз за месяц
Как утверждает Минобороны России, беспилотник сбили, а его обломки убили троих российских военных.
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