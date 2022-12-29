Стали известны имена российских офицеров, ликвидированных вследствие атаки на аэродром в Энгельсе - ФОТО

Местная церковь в российском Энгельсе обнародовала имена майора и двух старших лейтенантов, убитых 26 декабря во время удара по базе стратегических бомбардировщиков.

Об этом сообщает BBC, ссылаясь на местные российские сайты.

Сообщалось, что 28 декабря в местной церкви прошло заупокойное богослужение за тремя офицерами – майором Андреем Вороновым, старшим лейтенантом Максимом Ануфриенко и старшим лейтенантом Александром Пампухиным. Все они являлись инженерами наземного обслуживания самолетов.

На сайте организации информация о фамилиях мертвых россиян отсутствует, однако указаны имена и на некоторых фотографиях до сих пор можно видеть лица ликвидированных.

Напомним, 26 декабря на аэродроме в Энгельсе второй раз за месяц раздался мощный взрыв . Министерство обороны России заявило, что, как и в предыдущий раз, удар по аэродрому совершил украинский беспилотник-камикадзе, переоборудованный из советского беспилотника-разведчика Ту-141.

Как утверждает Минобороны России, беспилотник сбили, а его обломки убили троих российских военных.