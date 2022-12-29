Россияне вывели в Черное море два корабля с Калибрами
Известно об активности вражеской авиации
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Оперативное командование "Південь" ВСУ сообщает, что Россия вывела на боевое дежурство в Черном море 2 надводных ракетоносителя.
Указывается готовность к пуску 16 ракет Калибр.
Также ОК "Південь" сообщает об активности стратегической авиации врага.
Заметим, что в 6 утра сигнал воздушной тревоги раздался в большинстве областей Украины, кроме западных.
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