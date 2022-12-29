Россияне вывели в Черное море два корабля с Калибрами

Оперативное командование "Південь" ВСУ сообщает, что Россия вывела на боевое дежурство в Черном море 2 надводных ракетоносителя.

Указывается готовность к пуску 16 ракет Калибр.

Также ОК "Південь" сообщает об активности стратегической авиации врага.

Заметим, что в 6 утра сигнал воздушной тревоги раздался в большинстве областей Украины, кроме западных.