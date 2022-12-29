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ВСУ ночью отбили массированную атаку дронами по Харькову

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Большинство было сбито

ВСУ ночью отбили массированную атаку дронами по Харькову

фото - Getty Images

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в ночь на четверг, 29 декабря, Россия в очередной раз нанесла удар по энергетической инфраструктуре Харькова.

Было применено 13 иранских БПЛА "Шахед-136". 11 этих дронов подразделения Сил обороны Украины сбили.

Заметим, что вечером среда, 28 декабря, сообщалось об атаке шахедов в Днепропетровской области. Там было сбито 5 дронов.

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В статье: война с россией
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