ВСУ ночью отбили массированную атаку дронами по Харькову
Большинство было сбито
фото - Getty Images
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в ночь на четверг, 29 декабря, Россия в очередной раз нанесла удар по энергетической инфраструктуре Харькова.
Было применено 13 иранских БПЛА "Шахед-136". 11 этих дронов подразделения Сил обороны Украины сбили.
Заметим, что вечером среда, 28 декабря, сообщалось об атаке шахедов в Днепропетровской области. Там было сбито 5 дронов.
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