Украинская авиация за среду нанесла 21 удар по врагу - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 29 декабря, сообщает, что армия РФ продолжает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Андреевка, Площанка и Краснопоповка Луганской области и Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клищиивка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Победа Донецкой области.

За прошедшие сутки россияне нанесли 30 авиационных и 7 ракетных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Константиновка Донецкой области и Харьков. Также было совершено более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На других направлениях враг бьет из артиллерии, минометов и танков.

В свою очередь украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения врага и 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 5 пунктов управления, 3 района сосредоточения живой силы и боеприпасов оккупантов.

Генштаб также уточнил потери, которые враг понес 27 декабря в районах населенных пунктов Токмак, Титово, Черниговка, Пологи и Бердянск Запорожской области. В частности, россияне недосчитались 3 единицы военной техники разного типа, командный пункт, узел связи и около 230 военнослужащих ранеными. Информация о погибших уточняется.