Россия наносит массированный ракетный удар по Украине - обновляется
Уже известно о работе ПВО
alerts.in.ua
В четверг, 29 декабря, в 6 часов утра в Украине раздался сигнал воздушной тревоги. ОК "Південь" сообщило о выходе в море российских кораблей носителей ракет Калибр. Также была зафиксирована активность вражеской стратегической авиации.
В 8:00 были зафиксированы первые пуски российских ракет по Украине.
8:31 - Киевская городская военная администрация сообщила о работе ПВО возле столицы. В СМИ сообщают об уничтожении одной российской ракеты.
8:40 - сообщают о работе ПВО в Одессе. Есть информация о сбитии ракеты.
8:43 – глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил о пролете ракет над Житомирщиной. Работает ПВО!
8:48 - ДТЭК применила экстренные отключения света в Одесской и Днепропетровской области, чтобы избежать значительных повреждений, если врагу удастся поразить энергетические объекты.
8:51 - Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщает, что украинская ППО сбила три ракеты над морем.
9:00 - из разных источников поступает информация о звуках взрывов в Киеве, Одессе, Харькове. Власти сообщают о работе ПВО и призывают не снимать на фото и видео работу украинских защитников.
9:08 - Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе. Предварительно - прилеты в Слободской район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие - информация пока уточняется. В СМИ появились сообщения, что харьковское метро остановилось.
9:10 - Сообщение от Укрзализныци: в результате точечного обесточивания инфраструктуры 5 поездов из 77 следуют с задержкой более 30 минут.
- №7/8 Одесса-Главная — Харьков +2:37
- №1/2 Харьков - Ивано-Франковск +1:07
- №129/130 Кременчуг - Ворохта +0:39
- №149/150 Полтава-Южная - Черновцы +0:39
- №65/66 Умань - Харьков +0:37
9:15 - ЗМІ повідомляють про нові пуски "Калібрів" у бік Одеси. Також пишуть, що ракети х-101 все ще у напрямку західних областей.
9:17 - есть сообщение о взрыве во Львове. Пока без подробностей.
9:20 - Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве могут быть перебои со светом. Призвал зарядить телефоны и другие устройства, сделать запас воды.
9:25 - СМИ сообщают, что над Одессой виден густой дым. Во многих районах города нет света и воды.
9:35 - Советник ОП Михаил Подоляк сообщил, что россияне выпустили по Украине около 120 ракет.
9:40 - В метро Киева есть проблемы с электричеством. Как сообщила КМВА обломки сбитых ракет повредили два частных дома в Дарницком районе. Также повреждено промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском.
9:50 - Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что 90% города - без света. Трамваи и троллейбусы по городу не курсируют. Возможны перебои с водоснабжением. Город переходит на работу дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры.
10:00 - Воздушная тревога продолжается. Известно о работе ППО в Житомирской областе. В Харькове - прилеты ракет С-300.
10:05 - Часть ракет, которые запустил враг, во Львовской области силы ПВО сбили, заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Но он предупредил об опасности повторных ударов.
10:20 – подразделениями противовоздушной обороны над Одесской областью была сбита 21 ракета, сообщил глава ОВА Марченко. При этом он подтвердил повреждение энергетической инфраструктуры, поэтому по области происходят экстренные отключения электроэнергии.
10:35 - Виталий Кличко подытожил, что над Киевом ППО сбили 15 российских ракет.
Информация будет дополняться по мере поступления
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