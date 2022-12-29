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Воспитанник Карпат погиб на войне с российскими оккупантами

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Его тело вернули через 8 месяцев

Воспитанник Карпат погиб на войне с российскими оккупантами

Фото: fckarpaty.org.ua

Новина українською

Футбольная семья львовских "Карпат" понесла очередную непоправимую потерю.

"28 декабря стало известно, что 19 апреля под Снигиревкой погиб воспитанник львовских "Карпат" Гриць Добуш. Гриць Добуш был воспитанником школы "зелено-белых". Его тренером был Андрей Гринер. Активный участник молодежной организации "Союз украинской молодежи".

Грицю Добушу было 30 лет на момент смерти. Похороны запланированы на 29 декабря в 11:00 в Гарнизонном храме", - говорится в сообщении клуба.

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В статье: война с россией Карпаты (Львов)
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Источник:
fckarpaty.org.ua

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