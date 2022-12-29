Воспитанник Карпат погиб на войне с российскими оккупантами
Его тело вернули через 8 месяцев
Фото: fckarpaty.org.ua
Футбольная семья львовских "Карпат" понесла очередную непоправимую потерю.
"28 декабря стало известно, что 19 апреля под Снигиревкой погиб воспитанник львовских "Карпат" Гриць Добуш. Гриць Добуш был воспитанником школы "зелено-белых". Его тренером был Андрей Гринер. Активный участник молодежной организации "Союз украинской молодежи".
Грицю Добушу было 30 лет на момент смерти. Похороны запланированы на 29 декабря в 11:00 в Гарнизонном храме", - говорится в сообщении клуба.
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Источник:fckarpaty.org.ua
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