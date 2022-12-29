Уже больше 2000 артиллерийских систем. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с учетом показателей за 29 декабря.

За прошедшие сутки добавилось еще 790 ликвидированных оккупантов. Таким образом потери личного состава армии РФ составляют около 104 560 человек.

Также за среду были уничтожены 47 единицы техники. В частности, показатель уничтоженных артиллерийских систем пересек отметку в 2000.

танков - 3018 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 6047 (+10) ед,

артиллерийских систем - 2004 (+5) ед,

РСЗО - 423 (+5) ед,

средства ПВО - 212 (+0) ед,

самолетов - 283 (+0) ед,

вертолетов - 268 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1717 (+10),

крылатые ракеты - 653 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4675 (+15) ед,

специальная техника – 179 (+0).

Как указывает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.