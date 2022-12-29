  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Уже больше 2000 артиллерийских систем. Генштаб обновил данные о потерях россиян
В тренде

Уже больше 2000 артиллерийских систем. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Общие новости
(1 голосов)

За среду ликвидировано около 800 оккупантов

Уже больше 2000 артиллерийских систем. Генштаб обновил данные о потерях россиян

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с учетом показателей за 29 декабря.

За прошедшие сутки добавилось еще 790 ликвидированных оккупантов. Таким образом потери личного состава армии РФ составляют около 104 560 человек.

Также за среду были уничтожены 47 единицы техники. В частности, показатель уничтоженных артиллерийских систем пересек отметку в 2000.

  • танков - 3018 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 6047 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 2004 (+5) ед,
  • РСЗО - 423 (+5) ед,
  • средства ПВО - 212 (+0) ед,
  • самолетов - 283 (+0) ед,
  • вертолетов - 268 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1717 (+10),
  • крылатые ракеты - 653 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4675 (+15) ед,
  • специальная техника – 179 (+0).

Как указывает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде