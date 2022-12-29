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"Мерзкий народ, который хуже фашистов". Зозуля отреагировал на ракетный удар со стороны РФ

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Украинец описал свои гневные эмоции

"Мерзкий народ, который хуже фашистов". Зозуля отреагировал на ракетный удар со стороны РФ

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Украинский нападающий "Райо Махадаонда" и волонтер Роман Зозуля прокомментировал очередной массовый ракетный обстрел Украины со стороны страны-террориста России.

"Р*снявый карлик хочет оставить Украину на праздники без света, воды и отопления. Многие ракеты залетело уже в Украину. Мерзкий народ, который хуже фашистов. Они не знают, что такое правила войны, поэтому действуют против гражданских и инфраструктуры.

Но даже при том, что у нас большинство ПВО еще советских времен время, наши защитники демонстрируют высокий профессионализм. Сейчас уже около 40 уничтоженных воздушных целей! Верим в ПВО и Залужного", — написал Зозуля в своем Telegram-канале.

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В статье: Роман Зозуля война с россией Райо Махадаонда
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