  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Одессе демонтировали памятники Екатерине ІІ и Суворову – ФОТО
В тренде

В Одессе демонтировали памятники Екатерине ІІ и Суворову – ФОТО

Общие новости
(5 голосов)

Город избавляется от имперских меток

В Одессе демонтировали памятники Екатерине ІІ и Суворову – ФОТО

Новина українською

Поздним вечером в среду, 28 декабря, в Одессе демонтировали памятники российской императрице Екатерине II и российскому военачальнику Александру Суворову.

Статуя Екатерины была центральной фигурой в монументе «Основателям Одессы», установленном в 2007 году. Опрос о целесообразности демонтажа памятника императрице, которая окончательно ликвидировала Гетманскую державу и уничтожила Запорожскую Сеч, был проведен еще в октябре. Однако окончательное решение было за местными властями.

Памятник Суворову, жестоко подавлявшему восстания на территории Украины, был установлен в Суворовском районе Одессы. Решение о демонтаже было принято местными властями.

В Одессе демонтировали памятники Екатерине ІІ и Суворову – ФОТО - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Sisiha (Львов)
29.12.2022 в 11:59
А почему ночью? Испугались, что днем будет много, кто против?
Ответить
0
-2
aleks68
29.12.2022 в 12:54
слишком много говоришь
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде