В Одессе демонтировали памятники Екатерине ІІ и Суворову – ФОТО

Поздним вечером в среду, 28 декабря, в Одессе демонтировали памятники российской императрице Екатерине II и российскому военачальнику Александру Суворову.

Статуя Екатерины была центральной фигурой в монументе «Основателям Одессы», установленном в 2007 году. Опрос о целесообразности демонтажа памятника императрице, которая окончательно ликвидировала Гетманскую державу и уничтожила Запорожскую Сеч, был проведен еще в октябре. Однако окончательное решение было за местными властями.

Памятник Суворову, жестоко подавлявшему восстания на территории Украины, был установлен в Суворовском районе Одессы. Решение о демонтаже было принято местными властями.