В Одессе демонтировали памятники Екатерине ІІ и Суворову – ФОТО
Город избавляется от имперских меток
Поздним вечером в среду, 28 декабря, в Одессе демонтировали памятники российской императрице Екатерине II и российскому военачальнику Александру Суворову.
Статуя Екатерины была центральной фигурой в монументе «Основателям Одессы», установленном в 2007 году. Опрос о целесообразности демонтажа памятника императрице, которая окончательно ликвидировала Гетманскую державу и уничтожила Запорожскую Сеч, был проведен еще в октябре. Однако окончательное решение было за местными властями.
Памятник Суворову, жестоко подавлявшему восстания на территории Украины, был установлен в Суворовском районе Одессы. Решение о демонтаже было принято местными властями.
Популярное сейчас
- Неожиданный выбор. Ингулец объявил о назначении нового тренера
- Караваев назвал свой любимый клуб, в котором играл его кумир
- С рекордом Холанда. Лидс – Манчестер Сити 1:3. Видео голов и обзор матча
- С 500 метров. Снайпер ВСУ уничтожил оккупанта выстрелом из винтовки Barrett MRAD - ВИДЕО
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
Новости по теме
- 00:32 Украинские Стали известны имена российских офицеров, ликвидированных вследствие атаки на аэродром в Энгельсе - ФОТО
- 23:58 Украинские Довбик: Будем помогать ВСУ, пока украинская земля не очистится от всей гадости
- 23:23 Украинские Терехов заявил, что в Харькове под прицелом дронов - объект инфраструктуры