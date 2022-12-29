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Над Энгельсом работала ПВО, в Брянской области возможно уничтожена С-300

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Над Энгельсом работала ПВО, в Брянской области возможно уничтожена С-300

Новина українською

В то время как Россия 29 декабря нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, сработала система ПВО в Энгельсе – городе, откуда взлетают российские бомбардировщики.

В соцсетях опубликовано несколько видео с взрывами в воздухе. В то же время губернатор Саратовской области сообщил, что ПВО сбила в небе неизвестный объект.

Между тем, в российских соцсетях есть сообщения, что в результате удара беспилотника была уничтожена установка С-300 в Брянской области.

Также работала система ПВО в Белгородской области.

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В статье: война с россией
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