Залужный рассказал, сколько российских ракет сбила украинская ПВО 29 декабря
Эффектность украинской противовоздушной обороны – 78%
Ілюстрація з соцмереж
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подвел итог массированной ракетной атаки России по Украине в четверг, 29 декабря.
Россияне, в частности, осуществили пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны.
По предварительным данным, всего было применено в ударе 69 ракет. Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожены 54 вражеских крылатых ракет, сообщил Залужный.
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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
29.12.2022 в 14:06
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