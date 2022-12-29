На западе Украины, в Одесской и Киевской областях сложная ситуация с энергетикой – министр
Последствия российской ракетной атаки 29 декабря
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал о последствиях очередной массированной атаки россиян на энергетическую инфраструктуру Украины.
Как сообщил министр, есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей. По состоянию на 11.00 сложная ситуация на западе страны, Одесском и Киевском регионах. Поэтому будут происходить аварийные отключения света. Энергетики уже возобновляют энергоснабжение.
Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что в области по состоянию на 11:40 без электроснабжения более 470 тысяч абонентов. По его информации, энергетики уже приступили к ремонтным работам и до конца дня должны возобновить электроснабжение в областном центре.
Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба сообщил, что в области без электроснабжения находится около 180 тыс. абонентов. По решению Укрэнерго действуют экстренные отключения.
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