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На западе Украины, в Одесской и Киевской областях сложная ситуация с энергетикой – министр

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Последствия российской ракетной атаки 29 декабря

На западе Украины, в Одесской и Киевской областях сложная ситуация с энергетикой – министр

Ілюстраційне фото

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал о последствиях очередной массированной атаки россиян на энергетическую инфраструктуру Украины.

Как сообщил министр, есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей. По состоянию на 11.00 сложная ситуация на западе страны, Одесском и Киевском регионах. Поэтому будут происходить аварийные отключения света. Энергетики уже возобновляют энергоснабжение.

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что в области по состоянию на 11:40 без электроснабжения более 470 тысяч абонентов. По его информации, энергетики уже приступили к ремонтным работам и до конца дня должны возобновить электроснабжение в областном центре.

Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба сообщил, что в области без электроснабжения находится около 180 тыс. абонентов. По решению Укрэнерго действуют экстренные отключения.

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В статье: война с россией
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