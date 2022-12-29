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Буданов: Россия зашла в тупик, но и Украина ждет новые поставки оружия

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Анализ ситуации от главы разведки

Буданов: Россия зашла в тупик, но и Украина ждет новые поставки оружия

Фото – Віталій Носач, РБК-Україна

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Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью BBC заявил, что на данном этапе ситуация на фронте застопорилась, поскольку ни у одной из сторон нет необходимого преимущества.

"Ситуация просто остановилась. Она не двигается", - сказал Буданов. По его словам, РФ "сейчас полностью зашла в тупик", понеся серьезные потери, и, по его мнению, Кремль решил объявить еще одну мобилизацию призывников.

В отношении Украины Буданов отметил, что ВСУ по-прежнему не хватает ресурсов для продвижения вперед во многих областях: "Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они тоже. Мы с нетерпением ждем новых поставок оружия и прибытия более совершенного оружия".

Буданов еще раз подчеркнул, что сейчас нет никаких признаков подготовки нового вторжения со стороны Беларуси. По мнению главы ГУР, белорусское общество не поддержит дальнейшее участие в войне: "Поэтому президент Лукашенко делает все шаги, чтобы не допустить катастрофу для своей страны".

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В статье: война с россией
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Источник:
УНІАН

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