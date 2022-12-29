ВСУ продвигаются в сторону Кременной, оккупанты уже говорят об обороне Луганска
И готовы сдаваться в случає масштабного украинского наступления
Вооруженные силы Украины продолжают наступательные действия в направлении Кременной – ключевого пункта в линии обороны россиян в Луганской области. Как сообщают в Генштабе, в течение недели ВСУ продвинулись на 2,5 километра в сторону города.
В то же время среди офицерского состава штаба 2-го армейского корпуса оккупантов с местом дислокации в Луганске циркулирует информация о постепенной подготовке оборонительных сооружений вокруг Луганска. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.
По его информации, значительная часть военных этого корпуса в случае прорыва ВСУ оборонительных редутов оккупантов на линии Сватово – Кременная и, соответственно, перенесение боевых действий ближе к Луганску, планируется сдаваться в плен.
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