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Беларусь готовится к войне, и это не секрет, – посол Украины в РБ Кизим

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Вопрос заключается в другом – к какой войне готовится Беларусь

Беларусь готовится к войне, и это не секрет, – посол Украины в РБ Кизим

фото из свободных источников

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Народ Беларуси не воспримет положительно агрессивные наступательные действия РБ.

Об этом в интервью ЕП заявил посол в РБ Игорь Кизим.

"Беларусь готовится к войне, и это не секрет. В частности, об этом неоднократно Лукашенко говорил. Вопрос заключается в другом – к какой войне готовится Беларусь? Официальные чиновники говорят, что они собираются защищаться, и ни на кого не собираются нападать. Но вы же понимаете: когда мы говорим об угрозе со стороны Беларуси, то речь идет не только о белорусской армии.

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Вторжение 24 февраля произошло с территории Белоруссии, хотя это были российские войска. Поэтому наличие российских войск на территории Беларуси – главный риск. Я говорил это с самого начала: сколько там будут присутствовать войска РФ, столько будет оттуда существовать угроза", - пояснил дипломат.

По его словам, белорусское общество всегда строилось на концепции: "Мы мирные люди, нам никто не нужен. Но себя мы будем защищать".

"Это у них на подкорке записано. Поэтому любые агрессивные, наступательные действия не будут восприняты белорусским обществом положительно. И власти должны это учитывать", - сказал Кизим.

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В статье: война с россией
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