Беларусь готовится к войне, и это не секрет, – посол Украины в РБ Кизим
Вопрос заключается в другом – к какой войне готовится Беларусь
фото из свободных источников
Народ Беларуси не воспримет положительно агрессивные наступательные действия РБ.
Об этом в интервью ЕП заявил посол в РБ Игорь Кизим.
"Беларусь готовится к войне, и это не секрет. В частности, об этом неоднократно Лукашенко говорил. Вопрос заключается в другом – к какой войне готовится Беларусь? Официальные чиновники говорят, что они собираются защищаться, и ни на кого не собираются нападать. Но вы же понимаете: когда мы говорим об угрозе со стороны Беларуси, то речь идет не только о белорусской армии.
Вторжение 24 февраля произошло с территории Белоруссии, хотя это были российские войска. Поэтому наличие российских войск на территории Беларуси – главный риск. Я говорил это с самого начала: сколько там будут присутствовать войска РФ, столько будет оттуда существовать угроза", - пояснил дипломат.
По его словам, белорусское общество всегда строилось на концепции: "Мы мирные люди, нам никто не нужен. Но себя мы будем защищать".
"Это у них на подкорке записано. Поэтому любые агрессивные, наступательные действия не будут восприняты белорусским обществом положительно. И власти должны это учитывать", - сказал Кизим.
Популярное сейчас
- "Я уйду на пенсию, если...". Луческу сделал откровенное заявление о работе в Динамо
- Залужный рассказал, сколько российских ракет сбила украинская ПВО 29 декабря
- Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Хронология
- ВСУ ударили по штабу одной из бригад армии РФ: комбриг и еще несколько штабных отправили к Кобзону
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО
- В Катаре арестовали аргентинских фанаток, которые оголили груди во время финального матча. ФОТО
Новости по теме
- 00:32 Украинские Стали известны имена российских офицеров, ликвидированных вследствие атаки на аэродром в Энгельсе - ФОТО
- 23:58 Украинские Довбик: Будем помогать ВСУ, пока украинская земля не очистится от всей гадости
- 22:40 Украинские Противодействие атаке дронов: На Днепропетровщине уничтожено пять вражеских беспилотников