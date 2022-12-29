Не только Калибры и Х-555: известно, какими ракетами Россия атаковала Украину 29 декабря
Большинство из них были сбиты украинскими силами ПВО
misselery
29 декабря враг совершил очередной массированный обстрел Украины ракетами и дронами-камикадзе. Российская Федерация использовала крылатые ракеты Х-101/Х-555, "Калибр", Х-22 и Х-32 и противорадиолокационные ракеты Х-31П.
Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.
"Около 7.00 враг атаковал Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из Волгодонска Ростовской области и северного района Каспийского моря, а также крылатыми ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море.
Кроме того, осуществлено до шести пусков крылатых ракет Х-22 и Х-32 из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, два пуска противорадиолокационных ракет Х-31П", - говорится в сообщении.
По объектам инфраструктуры прифронтовых городов враг применил зенитные управляемые ракеты С-300. А ночью на восточном направлении украинские военные уничтожили 11 баражирующих боеприпасов "Shahed-131/136"
По предварительным данным, российские захватчики применили 69 ракет. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины,
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