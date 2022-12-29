Пока что не сошлись в цене. Арсенал надеется на адекватность Шахтера в вопросе продажи Мудрика

Лондонский "Арсенал" продолжает переговоры с " Шахтером " о подписании вингера горняков Михаила Мудрика.

При этом, как пишет Sky Sports, стороны пока не пришли к общему знаменателю в цене и структуре оплаты за игрока.

Источники, близкие к сделке, говорят что "Шахтер" считает Мудрика одним из пяти лучших вингеров мира.

В "Шахтере" считают, что он лучше, чем Антони в "Манчестер Юнайтед", который летом обошелся клубу в 86 миллионов фунтов стерлингов, и использует это в качестве ориентира в переговорах.

В то же время, "канониры" надеются адекватность украинского клуба в вопросе формирования цены.

Руководство "канониров" несколько удивлено такими запросами "Шахтера", так как Мудрик выступает не в топ-чемпионате, а также провел всего восемь матчей за сборную Украины, не забив ни одного гола

Тем не менее, источник пишет о том, что переговоры продолжаются, и как утверждается, существует "осторожный оптимизм" в отношении того, что сделка с "Арсеналом" может быть заключена, так как сам игрок очень хотел бы переехать в Лондон.