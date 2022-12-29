  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Пока что не сошлись в цене. Арсенал надеется на адекватность Шахтера в вопросе продажи Мудрика
В тренде

Пока что не сошлись в цене. Арсенал надеется на адекватность Шахтера в вопросе продажи Мудрика

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Но "осторожный оптимизм" присутствует

Пока что не сошлись в цене. Арсенал надеется на адекватность Шахтера в вопросе продажи Мудрика

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Лондонский "Арсенал" продолжает переговоры с "Шахтером" о подписании вингера горняков Михаила Мудрика.

При этом, как пишет Sky Sports, стороны пока не пришли к общему знаменателю в цене и структуре оплаты за игрока.

Источники, близкие к сделке, говорят что "Шахтер" считает Мудрика одним из пяти лучших вингеров мира.

В "Шахтере" считают, что он лучше, чем Антони в "Манчестер Юнайтед", который летом обошелся клубу в 86 миллионов фунтов стерлингов, и использует это в качестве ориентира в переговорах.

В то же время, "канониры" надеются адекватность украинского клуба в вопросе формирования цены.

Руководство "канониров" несколько удивлено такими запросами "Шахтера", так как Мудрик выступает не в топ-чемпионате, а также провел всего восемь матчей за сборную Украины, не забив ни одного гола

Тем не менее, источник пишет о том, что переговоры продолжаются, и как утверждается, существует "осторожный оптимизм" в отношении того, что сделка с "Арсеналом" может быть заключена, так как сам игрок очень хотел бы переехать в Лондон.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kalan-86 (Анкара)
29.12.2022 в 18:41
Яка там адекватність? Вони говорять, що Мудрик коштує 100 млн. тому, що стільки коштував Гріліш, але замовчують той факт, що ціна у 100 млн за Гріліша була заплачена лише тому, що в нього британський паспорт. Реально ціна за Гріліша не більш ніж 50-60 млн. Арсенал пропонує 60-70 за Мудрика і це більш ніж адекватні гроші. Якщо Шахтар зараз не відпустить Михайла, думаю вже влітку він буде коштувати максимум 20-25.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде