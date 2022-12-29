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Ермак: У Арестовича большая армия сторонников - он на своем месте

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В Офисе президента положительно оценивают работу советника

Ермак: У Арестовича большая армия сторонников - он на своем месте

фото из свободных источников

Новина українською

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что советник ОП Алексей Арестович находится на своем месте, имеет свою армию сторонников и общается с ней профессионально.

Об этом Ермак рассказал в интервью для канала 1+1.

"Считаю, что Арестович на своем месте. Он... у него большая армия сторонников. И я думаю, что на своем таком языке он с ними разговаривает, и считаю, что очень профессионально это делает", - сказал Ермак.

По словам руководителя ОП, Арестович "очень много сделал в первые месяцы войны".

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"Это было очень важно – то, что он делал. Он был здесь. Я уважаю этого человека", – подытожил Ермак.

Напомним, что Арестович известен своими "успокаивающими видео", а также заявлением о том, что активные боевые действия на территории Украины закончатся "в течение 2-3 недель". Часто фразы и даже его фото становятся мемами.

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В статье: война с россией Алексей Арестович Андрей Ермак
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