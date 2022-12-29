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В Беларуси заявляют, что сбили украинскую ракету ПВО С-300. Вызвали украинского посла

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МИД Беларуси выразил решительный протест

В Беларуси заявляют, что сбили украинскую ракету ПВО С-300. Вызвали украинского посла

фото из свободных источников

Новина українською

Утром 29 декабря вблизи села Горбаха Брестской области Беларуси упала ракета, предварительно, от ЗРК С-300. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Позже пролукашенковские СМИ начали трубить, что на территории Беларуси зафиксировано падение украинского ракетного комплекса С-300. Как пишет BELTA, о происшествии немедленно был проинформирован диктатор Александр Лукашенко.

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Позже Минобороны РБ заявило, что ПВО Беларуси сбила украинскую ракету.

"В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины. Подробные детали произошедшего военное ведомство сообщит в ближайшее время", — сообщили в МО Беларуси.

Позже из-за падения ракеты МИД Беларуси вызвал посла Украины Игоря Кизима, чтобы выразить протест.

Власти Беларуси потребовали, чтобы Украина "провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов".

Реакция официальных лиц Украины на данный инцидент пока что неизвестна.

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В статье: война с россией
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