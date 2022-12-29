В Беларуси заявляют, что сбили украинскую ракету ПВО С-300. Вызвали украинского посла
МИД Беларуси выразил решительный протест
фото из свободных источников
Утром 29 декабря вблизи села Горбаха Брестской области Беларуси упала ракета, предварительно, от ЗРК С-300. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
Позже пролукашенковские СМИ начали трубить, что на территории Беларуси зафиксировано падение украинского ракетного комплекса С-300. Как пишет BELTA, о происшествии немедленно был проинформирован диктатор Александр Лукашенко.
Позже Минобороны РБ заявило, что ПВО Беларуси сбила украинскую ракету.
"В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины. Подробные детали произошедшего военное ведомство сообщит в ближайшее время", — сообщили в МО Беларуси.
Позже из-за падения ракеты МИД Беларуси вызвал посла Украины Игоря Кизима, чтобы выразить протест.
Власти Беларуси потребовали, чтобы Украина "провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов".
Реакция официальных лиц Украины на данный инцидент пока что неизвестна.
Популярное сейчас
- "Я уйду на пенсию, если...". Луческу сделал откровенное заявление о работе в Динамо
- Гвардиола сгоряча зафутболил бутылку и попал в кого-то на скамье запасных - ВИДЕО
- Караваев назвал свой любимый клуб, в котором играл его кумир
- ФСБ объявила в розыск руководителя Bellingcat Грозева, после чего он заявил, что боится убийства или похищения
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
- В Катаре арестовали аргентинских фанаток, которые оголили груди во время финального матча. ФОТО
Новости по теме
- 00:32 Украинские Стали известны имена российских офицеров, ликвидированных вследствие атаки на аэродром в Энгельсе - ФОТО
- 23:58 Украинские Довбик: Будем помогать ВСУ, пока украинская земля не очистится от всей гадости
- 22:40 Украинские Противодействие атаке дронов: На Днепропетровщине уничтожено пять вражеских беспилотников