Футбольный прогноз на 2023 год: Мудрик, Цыганков, Довбик – на трансфер. Будущее сборной Украины – Видео
Интересные мысли о недалеком будущем украинского футбола
Фото: "Записки українського болєльщіка"
Автор канала "Записки украинского болельщика" предположил, что ждет нас в футбольном 2023 году? Разложил как на картах возможное будущее!
Потенциальные трансферы, выступление сборных на международном уровне и конечно же интрига чемпионата Украины. Тема УАФ и судебных тяжб Павелко тоже поднята, куда же без них? Всё это в новом видео канала "ЗУБ". Приятного просмотра!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Луческу признался, отказывался ли кто-то играть за Динамо из-за войны
- Приехал на лечение, а попал за решетку. Тренера клуба УПЛ осудили в Беларуси
- "Посчитали, что не попадаем в бюджет". Палкин - о сорвавшемся турне Шахтера в США
- Залужный: Помолитесь за украинского воина, который сейчас в окопе защищает мир от беды
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн