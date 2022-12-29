Футбольный прогноз на 2023 год: Мудрик, Цыганков, Довбик – на трансфер. Будущее сборной Украины – Видео

Автор канала "Записки украинского болельщика" предположил, что ждет нас в футбольном 2023 году? Разложил как на картах возможное будущее!

Потенциальные трансферы, выступление сборных на международном уровне и конечно же интрига чемпионата Украины. Тема УАФ и судебных тяжб Павелко тоже поднята, куда же без них? Всё это в новом видео канала "ЗУБ". Приятного просмотра!