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Футбольный прогноз на 2023 год: Мудрик, Цыганков, Довбик – на трансфер. Будущее сборной Украины – Видео

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Интересные мысли о недалеком будущем украинского футбола

Футбольный прогноз на 2023 год: Мудрик, Цыганков, Довбик – на трансфер. Будущее сборной Украины – Видео

Фото: "Записки українського болєльщіка"

Новина українською

Автор канала "Записки украинского болельщика" предположил, что ждет нас в футбольном 2023 году? Разложил как на картах возможное будущее!

Потенциальные трансферы, выступление сборных на международном уровне и конечно же интрига чемпионата Украины. Тема УАФ и судебных тяжб Павелко тоже поднята, куда же без них? Всё это в новом видео канала "ЗУБ". Приятного просмотра!

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В статье: Украина Артем Довбик Виктор Цыганков Михаил Мудрик
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