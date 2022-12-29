Как ВСУ освобождали Харьковщину и Херсонщину. Хронология событий из-за кулис успешных операций ВСУ

Американское авторитетное издание The Washington Post поделилось эксклюзивными деталями успешных для ВСУ контрнаступательных операций в Херсонской и Харьковской областях. Издание опубликовало детальную реконструкцию важных событий войны Украины с Россией, обнародовав информацию из-за кулис украинской армии.

Следует отметить, что материал написан на основе разговоров с американскими и украинскими военными и чиновниками. Он содержит очень много неизвестных ранее деталей – о тактике ВСУ, участии в операциях американцев.

Как сообщает издание, операция в Харьковской области планировалась как отвлекающий маневр при подготовке к контрнаступлению под Херсоном. В августе рашисты перебросили на юг половину сил, и генерал Сырский убедил Зеленского ударить по-настоящему. Акцент был на скорости прорыва и деморализации противника. За сутки до наступления туда стянули значительное количество американских гаубиц M777.

В течение пяти дней интенсивного контрнаступления ВСУ использовали всего 32,5 тыс. снарядов. Летом россияне выстреливали больше в течение одного дня. Сэкономить удалось благодаря разведданным из американских спутников: в режиме онлайн они определяли цели для артиллерии.

Американцы не участвовали в планировании изюмской операции и узнали про нее на финальном этапе подготовки, отмечает издание.

Россияне поняли, что Украина готовит на Харьковщине прорыв, но из-за бюрократии и лжи эта информация не попала к верховному командованию. Русские могли долго оборонять Изюм, но ошибочные действия командования и низкий боевой дух определили судьбу города на этом участке фронта.

ВСУ отрабатывали херсонское контрнаступление на тренировках в Германии.

Планировалось две параллельные операции: на Херсон и Мелитополь, чтобы разрезать фронт и взять рашистов на Херсонщине в кольцо. Американские и британские специалисты провели десятки симуляций такой операции, оценили силы ВСУ, имеющиеся боеприпасы и технику, придя к выводу, что миссия невыполнима. Салливан сообщил об этом Ермаку, с чем Киев согласился.

Руководивший наступлением генерал Ковальчук допускал частичное разрушение дамбы на Каховской ГЭС, чтобы затопить российские переправы, но не допустить затопления сел. Три ракеты HIMARS продемонстрировали, что разрушение дамбы именно в "нужных пределах" возможно. Но это был не основополагающий, а запасной план.

В процессе наступления генерала Ковальчука заменили на генерала Тарнавского из-за медленных темпов продвижения ВСУ. Однако эта информация держалась в секрете.

Активная работа артиллерии по переправам и наступление ВСУ на разных участках фронта истощили запасы россиян на правом берегу. Они организованно отошли на левый берег, заминировав территорию, что спасло их от уничтожения во время ухода.