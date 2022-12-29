Андрей Ермак рассказал об условии, при котором Украина прекратит войну

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, при каком условии Украина готова прекратить войну. Чиновник сказал, что существует формула мира, с которой должна согласиться Россия. Тогда боевые действия прекратятся.

"Нам нужно и это мы делаем – становиться сильнее, продолжать деоккупировать наши территории до конца. И возвращать мир, но мир на украинских условиях, которые четко определены в 10-ти пунктах президента на Бали, которые он озвучил на время саммита G20 и над которыми мы сегодня работаем", - сказал Андрей Ермак.

Отметим, что Россия, в свою очередь, заявляет о том, что она готова к мирным переговорам, если Украина примет "новую реальность", в которой к РФ якобы присоединились новые территории.