Андрей Ермак рассказал об условии, при котором Украина прекратит войну
Россия должна согласиться на украинскую формулу мира
Фото: Офіс президента України
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, при каком условии Украина готова прекратить войну. Чиновник сказал, что существует формула мира, с которой должна согласиться Россия. Тогда боевые действия прекратятся.
"Нам нужно и это мы делаем – становиться сильнее, продолжать деоккупировать наши территории до конца.
И возвращать мир, но мир на украинских условиях, которые четко определены в 10-ти пунктах президента на Бали, которые он озвучил на время саммита G20 и над которыми мы сегодня работаем", - сказал Андрей Ермак.
Отметим, что Россия, в свою очередь, заявляет о том, что она готова к мирным переговорам, если Украина примет "новую реальность", в которой к РФ якобы присоединились новые территории.
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