Украина готова расследовать инцидент с падением ракеты на территории Беларуси. Но с независимыми экспертами
Заявление министерства обороны
Getty Images / Global Images Ukraine
В четверг, 29-го декабря, Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. Как сообщил Генштаб, страна-террорист выпустила 69 ракет, из которых большинство были обезврежены украинскими силами ПВО.
В то же время, сегодня в Беларуси заявили, что украинская ракета упала на территории их страны.
"Сегодня в районе 10-ти часов силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель. Ее обломки обнаружили на сельскохозяйственном поле в районе села Горбаха Ивановского района Брестской области. В ходе проверки предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины", - сообщили в пресс-службе МинОбороны Беларуси.
Украина также официально отреагировала на инцидент. По сообщению МинОбороны, Украина готова расследовать инцидент, но без участия стран, связанных с поддержкой государства-террориста России в любой форме. Прямо намекая на статус Беларуси как страны-соучастницы нападения.
"Украинской стороне известны отчаянные и настойчивые стремления кремля втянуть Беларусь в свою агрессивную войну против Украины. В этой связи украинская сторона не исключает и сознательной провокации со стороны государства-террориста России, проложившей такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси", - отметили в министерстве.
В МинОбороны отметили, что украинская сторона оставляет за собой право на оборону и защиту собственного неба и готова к проведению в Украине объективного расследования инцидента, произошедшего 29-го декабря в небе над территорией Беларуси в результате отражения массированного ракетного удара РФ.
"Украина готова пригласить к участию в таком расследовании авторитетных экспертов из числа государств, не связанных с поддержкой государства-террориста России в какой-либо форме", - подытожили в ведомстве.
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