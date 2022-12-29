Спикер ВСУ: В следующий раз Россия может использовать против Украины больше ракет
В ходе последней атаки было применено 69 ракет
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В четверг, 29-го декабря, Россия совершила очередную массированную ракетную атаку на Украину. Террористами было выпущено около 70-ти ракет. Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, в следующий раз Россия может применить более мощный арсенал.
"Если они сегодня выпустили 13 самолетов, имеющих по 8 "подвесов", то понятно, что следующий ракетный удар может быть большим количеством, чем это они сделали сегодня. Вопрос в том, сколько они готовы на сегодняшний день потратить крылатых ракет, носителей у них достаточно", - сказал Игнат.
Он отметил, что между сегодняшним и прошлым обстрелом прошло долгое время из-за того, что враг готовился, накапливал определенные силы и средства.
Добавим также, что украинская разведка заявляет о том, что Россия вынуждена экономить ракеты, которыми производится обстрел Украины. И делает это.
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