Спикер ВСУ: В следующий раз Россия может использовать против Украины больше ракет

В четверг, 29-го декабря, Россия совершила очередную массированную ракетную атаку на Украину. Террористами было выпущено около 70-ти ракет. Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, в следующий раз Россия может применить более мощный арсенал.

"Если они сегодня выпустили 13 самолетов, имеющих по 8 "подвесов", то понятно, что следующий ракетный удар может быть большим количеством, чем это они сделали сегодня. Вопрос в том, сколько они готовы на сегодняшний день потратить крылатых ракет, носителей у них достаточно", - сказал Игнат.

Он отметил, что между сегодняшним и прошлым обстрелом прошло долгое время из-за того, что враг готовился, накапливал определенные силы и средства.

Добавим также, что украинская разведка заявляет о том, что Россия вынуждена экономить ракеты, которыми производится обстрел Украины. И делает это.