Бывший генерал армии США: Крым все больше похож на ловушку для российских войск

Генерал армии США в отставке Бен Ходжес в интервью изданию Deutsche Welle заявил, что Украина вернет себе Крым к августу 2023-му года.

Бывший военный считает, что полуостров, оккупированный Россией, становится все более похожим на ловушку для российских войск.

"Крым все больше похож на ловушку для российских войск", - говорит Ходжес, объясняя это тем, что "российская система логистики очень хрупкая, и она находится под огромным давлением".

По словам эксперта, к аннексированному Россией полуострову ведут всего-навсего две дороги: "Одна – через Керченский мост, который уже серьезно поврежден. А вторая – это наземный сухопутный мост, который проходит через Мариуполь и Мелитополь, и по которому украинцы недавно также нанесли удар".

Но украинцам, по мнению Ходжеса, рано планировать парад победы, поскольку "россияне продолжат атаковать объекты гражданской инфраструктуры в надежде продолжить этот конфликт".

Добавим также, что сегодня, 29-го декабря, Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине, применив по данным нашего Генштаба 69 ракет.