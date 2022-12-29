Бывший генерал армии США: Крым все больше похож на ловушку для российских войск
Заявляет о том, что Украина сможет вернуть себе полуостров в 2023-му году
Крим - це Україна, фото - Getty Images
Генерал армии США в отставке Бен Ходжес в интервью изданию Deutsche Welle заявил, что Украина вернет себе Крым к августу 2023-му года.
Бывший военный считает, что полуостров, оккупированный Россией, становится все более похожим на ловушку для российских войск.
"Крым все больше похож на ловушку для российских войск", - говорит Ходжес, объясняя это тем, что "российская система логистики очень хрупкая, и она находится под огромным давлением".
По словам эксперта, к аннексированному Россией полуострову ведут всего-навсего две дороги: "Одна – через Керченский мост, который уже серьезно поврежден. А вторая – это наземный сухопутный мост, который проходит через Мариуполь и Мелитополь, и по которому украинцы недавно также нанесли удар".
Но украинцам, по мнению Ходжеса, рано планировать парад победы, поскольку "россияне продолжат атаковать объекты гражданской инфраструктуры в надежде продолжить этот конфликт".
Добавим также, что сегодня, 29-го декабря, Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине, применив по данным нашего Генштаба 69 ракет.
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