Украинская разведка: Ракетный потенциал России уменьшается
Агрессору приходится экономить
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Главное управление разведки Украины прокомментировало ситуацию относительно запасов у России ракет, которым наносятся массированные удары по территории Украины. Как говорилось ранее в сообщении разведки, цель РФ – полностью вывести из строя энергосистему Украины. Однако сейчас ситуация такова, что оккупанты вынуждены наносить удары по Украине меньшим количеством ракет.
"Можем заметить динамику увеличения интервалов между ракетными ударами и уменьшение количества ракет, выпущенных по сравнению с первыми массированными ударами по энергетической инфраструктуре. Ракетный потенциал врага уменьшается", - отметили в ГУР МО.
Добавим, что, по сообщениям Генштаба ВСУ, сегодня, 29-го декабря, Россия выпустила по Украине 69 ракет. Большинство из них были ликвидированы силами ПВО.
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