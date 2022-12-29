Укрэнерго: России не удалось погасить энергосистему Украины
Восстановление происходит в плановом режиме
Укренерго
Россия не смогла погасить энергосистему Украины, несмотря на тот факт, что уже нанесла десять массированных ракетных атак на энергообъекты. Об этом заявил главный НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"После уже десятой массированной ракетной атаки энергосистема в плановом режиме восстанавливается, и точно можно сказать, что врагу не удалось достичь целей, которые он перед собой ставил, а именно, погасить нашу энергосистему", - заявил Кудрицкий.
Добавим, что 29-го декабря Россия совершила ракетную атаку, в ходе которой по Украине было выпущено 69 ракет. 54 из них, по сообщениям Генштаба, удалось сбить силами ПВО.
Популярное сейчас
- Беларусь готовится к войне, и это не секрет, – посол Украины в РБ Кизим
- Экс-защитник киевского Динамо может оказаться в Севильи
- Приехал на лечение, а попал за решетку. Тренера клуба УПЛ осудили в Беларуси
- ВСУ ударили по штабу одной из бригад армии РФ: комбриг и еще несколько штабных отправили к Кобзону
- Известная актриса Кэтрин Зета-Джонс призналась в любви к Месси
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
Новости по теме
- 00:32 Украинские Стали известны имена российских офицеров, ликвидированных вследствие атаки на аэродром в Энгельсе - ФОТО
- 23:58 Украинские Довбик: Будем помогать ВСУ, пока украинская земля не очистится от всей гадости
- 23:23 Украинские Терехов заявил, что в Харькове под прицелом дронов - объект инфраструктуры