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Укрэнерго: России не удалось погасить энергосистему Украины

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Восстановление происходит в плановом режиме

Укрэнерго: России не удалось погасить энергосистему Украины

Укренерго

UA-Футбол
Новина українською

Россия не смогла погасить энергосистему Украины, несмотря на тот факт, что уже нанесла десять массированных ракетных атак на энергообъекты. Об этом заявил главный НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"После уже десятой массированной ракетной атаки энергосистема в плановом режиме восстанавливается, и точно можно сказать, что врагу не удалось достичь целей, которые он перед собой ставил, а именно, погасить нашу энергосистему", - заявил Кудрицкий.

Добавим, что 29-го декабря Россия совершила ракетную атаку, в ходе которой по Украине было выпущено 69 ракет. 54 из них, по сообщениям Генштаба, удалось сбить силами ПВО.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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