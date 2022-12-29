Зеленский: С каждым ракетным ударом Россия лишь глубже загоняет себя в тупик

Россия с каждым массированным ракетным ударом загоняет себя в тупик. Ракет у них становится все меньше, а статус крупнейшего террориста в мире еще долго будет иметь последствия для России и ее граждан. И каждая ракета только закрепляет, что все это должно завершиться трибуналом. Такое мнение в вечернем видеообращении к нации выразил президент Украины Владимир Зеленский.

Также глава государства поблагодарил силы ПВО за успешно отраженную атаку, а также энергетиков, борющихся с последствиями попаданий.

"Хочу поблагодарить наших бойцов Воздушных сил, украинскую ПВО, которая сегодня успешно отразила очередную российскую атаку. Сбиты 54 ракеты, 11 ударных дронов. Отличились наши воины по всей Украине, и я благодарю все наши воздушные командования: "Центр", "Юг", "Восток" и "Запад". Особенно мы все с вами благодарны воинам 96-й Киевской, 160-й Одесской и 208-й Херсонской зенитным ракетным бригадам, чьи результаты сегодня самые большие. К сожалению, есть и несколько попаданий. Наши энергетики, ремонтные бригады в течение дня делают все, чтобы украинцы как можно меньше ощутили последствия удара террористов. И я благодарю всех, кто работает ради возобновления поставок энергии", - сказал президент.

Смотрите полное видеообращение президента Украины.