Зеленский: С каждым ракетным ударом Россия лишь глубже загоняет себя в тупик
Вечернее обращение президента Украины к нации
фото - Getty Images
Россия с каждым массированным ракетным ударом загоняет себя в тупик. Ракет у них становится все меньше, а статус крупнейшего террориста в мире еще долго будет иметь последствия для России и ее граждан. И каждая ракета только закрепляет, что все это должно завершиться трибуналом. Такое мнение в вечернем видеообращении к нации выразил президент Украины Владимир Зеленский.
Также глава государства поблагодарил силы ПВО за успешно отраженную атаку, а также энергетиков, борющихся с последствиями попаданий.
"Хочу поблагодарить наших бойцов Воздушных сил, украинскую ПВО, которая сегодня успешно отразила очередную российскую атаку.
Сбиты 54 ракеты, 11 ударных дронов. Отличились наши воины по всей Украине, и я благодарю все наши воздушные командования: "Центр", "Юг", "Восток" и "Запад". Особенно мы все с вами благодарны воинам 96-й Киевской, 160-й Одесской и 208-й Херсонской зенитным ракетным бригадам, чьи результаты сегодня самые большие.
К сожалению, есть и несколько попаданий. Наши энергетики, ремонтные бригады в течение дня делают все, чтобы украинцы как можно меньше ощутили последствия удара террористов. И я благодарю всех, кто работает ради возобновления поставок энергии", - сказал президент.
Смотрите полное видеообращение президента Украины.
Популярное сейчас
- Не только Калибры и Х-555: известно, какими ракетами Россия атаковала Украину 29 декабря
- Луческу признался, отказывался ли кто-то играть за Динамо из-за войны
- Экс-защитник киевского Динамо может оказаться в Севильи
- С 500 метров. Снайпер ВСУ уничтожил оккупанта выстрелом из винтовки Barrett MRAD - ВИДЕО
- Известная актриса Кэтрин Зета-Джонс призналась в любви к Месси
- Когда финал превращается в цирк. Как повар Salt Bae достал Месси, "солил" и целовал Кубок мира и в итоге, разозлил всех
Новости по теме
- 00:32 Украинские Стали известны имена российских офицеров, ликвидированных вследствие атаки на аэродром в Энгельсе - ФОТО
- 23:58 Украинские Довбик: Будем помогать ВСУ, пока украинская земля не очистится от всей гадости
- 23:23 Украинские Терехов заявил, что в Харькове под прицелом дронов - объект инфраструктуры