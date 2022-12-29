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В знак солидарности с Украиной. В Польше хотят отказаться от новогодних фейерверков

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Уже есть официальные призывы от власти

В знак солидарности с Украиной. В Польше хотят отказаться от новогодних фейерверков

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В столице Польши призывают отказаться от праздничных новогодних фейерверков в связи с энергокризисом и войной.

Мэрия Варшавы в этом году не планирует устраивать предновогодние забавы, или как называют этот праздник в Польше – Сильвестра. Свое решение обосновываются финансовыми соображениями и войной в Украине. Магистрат также призывает воздержаться от запуска салютов и петард в новогоднюю ночь.

"В Украине, за нашей восточной границей, идет жестокая, кровавая, зверская война, в которой ежедневно погибают военные и мирное население. Поэтому это не та атмосфера, которая побуждала бы к организации таких особых, радостных мероприятий", - рассказала представитель столичной мэрии Моника Беут.

Она также призвала не устраивать фейерверков и не стрелять петардами, потому что это может вызвать плохие ассоциации у людей из Украины, которых в Варшаве около 100 тысяч. Спикер добавила, что это касается, в частности, детей.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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