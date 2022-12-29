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Днепропетровщину и Запорожье атаковали дроны. Работает ПВО

Общие новости
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Россия продолжает свой террор

Днепропетровщину и Запорожье атаковали дроны. Работает ПВО

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

В ночь на 30-е декабря Россия атаковала иранскими дронами Днепропетровщину и Запорожье. Интересно, что днем страна-агрессор атаковала Украину ракетами, но особых успехов не добилась.

Над Запорожьем и Днепропетровской областью слышны взрывы. Как сообщают источники, это работает система ПВО.

В регионе продолжается воздушная тревога. Официальная информация об атаке дронов появится позже.

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В статье: война с россией
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