Днепропетровщину и Запорожье атаковали дроны. Работает ПВО

В ночь на 30-е декабря Россия атаковала иранскими дронами Днепропетровщину и Запорожье. Интересно, что днем страна-агрессор атаковала Украину ракетами, но особых успехов не добилась.

Над Запорожьем и Днепропетровской областью слышны взрывы. Как сообщают источники, это работает система ПВО.

В регионе продолжается воздушная тревога. Официальная информация об атаке дронов появится позже.