Умер король футбола Пеле. Главные новости за 29 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 29 декабря

Легендарный бразильский нападающий Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, умер в четверг после продолжительной болезни. Ему было 82 года. Пеле, которого называли королем футбола, был единственным игроком в истории, который трижды становился чемпионом мира (1958, 1962 и 1970). Большую часть своей клубной карьеры Пеле провел в “Сантосе”, за который с 1957 по 1974 годы сыграл 585 матчей и забил 570 голов. В сборной Бразилии у Пеле 92 игры и 78 результативных ударов.

Лондонский "Арсенал" продолжает переговоры с "Шахтером" о подписании вингера “горняков” Михаила Мудрика. Как пишет Sky Sports, стороны пока не пришли к общему знаменателю в цене и структуре оплаты за игрока. В "Шахтере" считают, что Мудрика лучше, чем Антони в "Манчестер Юнайтед", который летом обошелся клубу в 86 миллионов фунтов стерлингов, и использует это в качестве ориентира в переговорах. В то же время, "канониры" надеются адекватность украинского клуба в вопросе формирования цены. Переговоры продолжаются, и у лондонцев есть "осторожный оптимизм" в трансфере, так как сам игрок очень хотел бы переехать в Лондон.

"Ингулец" объявил о назначении нового главного тренера. Клуб возглавил опытный украинский специалист Сергей Ковалец. Детали контракта не сообщаются. Известно, что в тренерский штаб 54-летнего Ковальца войдут Младен Бартулович, Богдан Шуст та Владислав Лупашко. Ковалец ранее тренировал “Черноморец”, "Металлист", "Львов", "Александрию", "Металлург" Запорожье, "Оболонь", "Полесье" и молодежную сборную Украины.

Испанская Ла Лига возобновилась в четверг вечером тремя поединками пятнадцатого тура. В матчах “Жирона” – “Райо Вальекано” и “Бетис” – “Атлетик” были зафиксированы ничьи (2:2 и 0:0 соответственно), а мадридский “Атлетико” смог обыграть аутсайдера чемпионата “Эльче” (2:0). По голу забили Феликс и Мората. Эта победа позволила команде Диего Симеоне подняться на третье место Ла Лиги. В пятницу свой матч с “Вальядолидом” провед “Реал” Мадрид, “Барселона” сыграет против “Эспаньола” в субботу.

"Аль-Наср" ожидает прибытия Криштиану Роналду и уже думает над следующим громким приобретением. Саудовский клуб хочет пригласить защитника "ПСЖ" Серхио Рамоса следующим летом, пишет Marca. Контракт 36-летнего центрбека с парижским клубом действует до 30 июня 2023 года.

На днях появилась информация о том, что президент "Ворсклы" Константин Жеваго был задержан во Франции. Данное событие серьезно отразиться на полтавском клубе. Как информирует ТаТоТаке, руководство “Ворсклы” приняло решение о сокращение бюджета на 40-50 процентов. В ближайшее время трансферная политика "зелено-белых" будет ориентирована не на усиление состава, а скорее на сокращение зарплатной ведомости.