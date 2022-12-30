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Россияне ночью атаковали Киев шахедами

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Силы ПВО отразили вражескую атаку

Россияне ночью атаковали Киев шахедами

Новина українською

В ночь на пятницу, 30 декабря, Россия нанесла очередной удар по столице Украины дронами-камикадзе Shahed.

По предварительной информации от КМВА, в воздушном пространстве Киева было зафиксировано 5 вражеских беспилотников. Силы ПВО совершили огневое поражение всех целей.

Указывается, что один из шахедов попал в административное здание в Голосеевском районе столицы, в результате чего здание было частично разрушено, а в жилом доме рядом повреждены окна.

Информация о пострадавших не поступала, данные уточняются.

Напомним, в четверг, 29 декабря, Россия снова нанесла ракетный удар по объектам критической инфраструктуры. Над Киевом было уничтожено 16 вражеских ракет.

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В статье: война с россией
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