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ВСУ за четверг ликвидировали почти 700 оккупантов - Генштаб

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Сбито уже более 700 крылатых ракет

ВСУ за четверг ликвидировали почти 700 оккупантов - Генштаб

фото - Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях армии РФ с учетом показателей за 29 декабря.

За четверг было ликвидировано еще 690 оккупантов, таким образом, потери личного состава российской армии составляют около 105 250 человек.

Также за прошедшие сутки было уничтожено 116 единиц техники, из которых половина – крылатые ракеты.

  • танков - 3026 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 6059 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 2010 (+6) ед,
  • РСЗО - 423 (+0) ед,
  • средства ПВО - 212 (+0) ед,
  • самолетов - 283 (+0) ед,
  • вертолетов - 268 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1740 (+23),
  • крылатые ракеты - 711 (+58),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4683 (+8) ед,
  • специальная техника – 180 (+1).

Как указывает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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