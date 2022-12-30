Шевченко: Наследие Пеле всегда будут помнить
Украинский тренер – про смерть легендарного бразильца
Фото: ФК Дженоа
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко опубликовал пост в своем Instagram, где попрощался с Королем футбола Пеле.
"Твое наследие всегда будут помнить. Соболезнование всей семье, покойся с миром", — написал Шевченко в своих соцсетях.
Пеле умер в четверг, 29 декабря в возрасте 82 лет. Легендарный бразилец боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Пеле - единственный игрок в истории футбола, который трижды становился чемпионом мира. Он выигрывал этот титул в 1958, 1962 и 1970 годах.
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