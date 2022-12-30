Шевченко: Наследие Пеле всегда будут помнить

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко опубликовал пост в своем Instagram, где попрощался с Королем футбола Пеле.

"Твое наследие всегда будут помнить. Соболезнование всей семье, покойся с миром", — написал Шевченко в своих соцсетях.

Пеле умер в четверг, 29 декабря в возрасте 82 лет. Легендарный бразилец боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Пеле - единственный игрок в истории футбола, который трижды становился чемпионом мира. Он выигрывал этот титул в 1958, 1962 и 1970 годах.