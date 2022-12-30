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США могут передать Украине боевые машины Bradley

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Но нужно будет пройти обучение

США могут передать Украине боевые машины Bradley

фото - .army.mil

Новина українською

Вашингтон рассматривает возможность отправки боевых машин Bradley в Украину в рамках очередного пакета военной помощи, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.

При этом указывается, что прежде чем вывести эти машины на поле боя, украинским военным необходимо будет пройти обучение в течение нескольких месяцев.

"В отличие от ранее предоставленных M113, Bradley хорошо вооружена мощной 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW. В Соединенных Штатах много Bradley, хотя некоторые из них старше и нуждаются в модернизации, поэтому запасы не являются проблемой", - очертил бывший аналитик Белого дома из оборонного бюджета, работающего в Центре стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

БМП Bradley, которую также называют легким танком, предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения ими боя с машины и огневой поддержки их в период и после спешения.

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В статье: война с россией
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Источник:
Obozrevatel

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