ВСУ могут зайти на территорию России, если это потребуется для защиты - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Kyiv Post не исключил, что вооруженные силы Украины могут оказаться на территории России.

"Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы считаем необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не нужно кого-то там раздражать, это чушь", - заявил Данилов.

Он также отметил, что Украина будет реагировать в том случае, если военные действия начнутся со стороны Беларуси. "Беларусь оккупирована РФ. Российские военные ведут себя там, как у себя дома. Когда будет принято решение, не дай Бог, что белорусы начинают военные действия, тогда мы будем реагировать", - сказал он.

Заметим, что Генштаб пока подчеркивает, что признаков формирования наступательных группировок на территории Беларуси пока нет. Самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что его армия будет обеспечивать безопасность тылов россиян. Добавим, в Беларуси в настоящее время находятся около 11 тысяч российских военных, постоянно проводящих обучение.