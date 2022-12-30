На Волыни состоялся рождественский турнир по футзалу. Селезнев стал его лучшим бомбардиром
У форварда 9 голов
Фото: ФК Минай
В Луцке состоятся новогодний турнир по футзалу. В первые два игровых дня команды играли на групповом этапе, а в третий разыграли уже полуфиналы, матч за третье место и финал. Победителем соревнований стал луцкий клуб "Вотранс", а в индивидуальных наградах торжествовали:
- лучшим бомбардиром турнира с 9 забитыми голами стал Евгений Селезнев ("Вотранс");
- лучший вратарь – Гуменюк Владислав ("Вотранс");
- лучший игрок – Кашуба Виталий ("Аперкот-Вокар").
В составе победителей можно заметить не только форварда "Миная", но и экс-игрока сборной Украины Артема Федецкого, защитника "Ингульца" Александра Кучеренко, футболиста "Львова" Сергея Симинина и воспитанника луцкой "Волыни" Олега Герасимюка.
В этом году соревнования имели благотворительную цель, ведь все собранные средства передали на нужды ВСУ. Благодаря участникам турнира и болельщикам, которые донатили, удалось собрать немалую сумму - 37 800 грн.
Эти деньги были переданы экс-игроку "Динамо" и сборной Украины Тарас Михалику (он не смог присутствовать), чтобы приобщиться к покупке очередного авто для 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого или как ее еще называют - Волынской бригады.
В перерывах между матчами проводился аукцион, лотами на котором были футболки Вячеслава Шевчука, Артема Федецкого, Евгения Селезнева и Тараса Михалика. За три футболки в сумме удалось выручить 11700 грн, самой дорогой из которых стала форма Евгения Селезнева - новый владелец не пожалел за нее 5 тысяч гривен, а футболку Тараса Михалика разыграли после финального поединка путем лотереи.
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