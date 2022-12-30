  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На Волыни состоялся рождественский турнир по футзалу. Селезнев стал его лучшим бомбардиром
В тренде

На Волыни состоялся рождественский турнир по футзалу. Селезнев стал его лучшим бомбардиром

Общие новости
(1 голосов)

У форварда 9 голов

На Волыни состоялся рождественский турнир по футзалу. Селезнев стал его лучшим бомбардиром

Фото: ФК Минай

Новина українською

В Луцке состоятся новогодний турнир по футзалу. В первые два игровых дня команды играли на групповом этапе, а в третий разыграли уже полуфиналы, матч за третье место и финал. Победителем соревнований стал луцкий клуб "Вотранс", а в индивидуальных наградах торжествовали:

  • лучшим бомбардиром турнира с 9 забитыми голами стал Евгений Селезнев ("Вотранс");
  • лучший вратарь – Гуменюк Владислав ("Вотранс");
  • лучший игрок – Кашуба Виталий ("Аперкот-Вокар").

В составе победителей можно заметить не только форварда "Миная", но и экс-игрока сборной Украины Артема Федецкого, защитника "Ингульца" Александра Кучеренко, футболиста "Львова" Сергея Симинина и воспитанника луцкой "Волыни" Олега Герасимюка.

На Волыни состоялся рождественский турнир по футзалу. Селезнев стал его лучшим бомбардиром - изображение 1
Фото: amfv.com.ua

В этом году соревнования имели благотворительную цель, ведь все собранные средства передали на нужды ВСУ. Благодаря участникам турнира и болельщикам, которые донатили, удалось собрать немалую сумму - 37 800 грн.

Эти деньги были переданы экс-игроку "Динамо" и сборной Украины Тарас Михалику (он не смог присутствовать), чтобы приобщиться к покупке очередного авто для 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого или как ее еще называют - Волынской бригады.

В перерывах между матчами проводился аукцион, лотами на котором были футболки Вячеслава Шевчука, Артема Федецкого, Евгения Селезнева и Тараса Михалика. За три футболки в сумме удалось выручить 11700 грн, самой дорогой из которых стала форма Евгения Селезнева - новый владелец не пожалел за нее 5 тысяч гривен, а футболку Тараса Михалика разыграли после финального поединка путем лотереи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Федецкий Евгений Селезнев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
amfv.com.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде