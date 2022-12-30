Россия существенно сократила количество бомбардировщиков на аэродроме Энгельс

Россия существенно сократила количество боевых самолетов на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области после нескольких взрывов, произошедших в конце декабря.

Об этом пишет интернет-издание The Drive, проанализировав спутниковые снимки.

Так, на фотографиях от 29 декабря на аэродроме видны только 11 бомбардировщиков, в то время как 29 ноября спутники зафиксировали наличие 26 машин. В то же время, на снимках отсутствуют повреждения после атак дронов 26 и 29 декабря, указывают журналисты.

Напомним, Россия обвиняет Украину в атаках на авиабазу в Энгельсе. После последних взрывов 26 декабря минобороны РФ сообщило о гибели трех российских военнослужащих. 5 декабря был поврежден по меньшей мере один бомбардировщик Ту-95.