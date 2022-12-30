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ГУР: Россия не может поддерживать высокую интенсивность ракетных обстрелов

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Потенциал врага уменьшается

ГУР: Россия не может поддерживать высокую интенсивность ракетных обстрелов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что Россия уже применяет меньше ракет и увеличивает интервалы между атаками.

Как отметил представитель ГУР Андрей Юсов, комментируя атаку РФ 29 декабря, Россия задействовала против Украины "все, что может двигаться – запускала "шахеды" и била из зенитно-ракетных систем С-300".

"Мы видим, что, несмотря на массированный ракетный удар, инфраструктура Украины выстояла и выстоит обязательно. Ракетный потенциал врага уменьшается. Они не могут поддерживать столь высокую интенсивность и с точки зрения регулярности, и с точки зрения количества", - отметил Юсов.

Добавим, что по данным Командования Воздушных сил ВСУ, в четверг Россия запустила 70 ракет по Украине, 58 из них были сбиты силами ПВО.

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В статье: война с россией
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