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Буданов: 5 января Россия собирается начать новую волну мобилизации

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Такие данные есть у украинской разведки

Буданов: 5 января Россия собирается начать новую волну мобилизации

фото из свободных источников

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Руководство РФ из-за нехватки живой силы приняло решение о проведении с 5 января 2023 года новой волны мобилизации.

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал в интервью BBC.

По его словам, россияне испытывают огромные проблемы как с комплектованием уже существующих подразделений из-за высоких потерь в боевых действиях, так и при формировании новых подразделений.

Он отметил, что противнику уже не хватает живой силы для войны против Украины, поэтому в РФ приняли решение начать с 5 января очередную волну мобилизации.

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"В планах стоит это число. Им придется начинать новую волну мобилизации даже с учетом того факта, что прошлая якобы закончившаяся мобилизация не прекращалась, людей мобилизуют полным ходом", - сказал Буданов.

Начальник ГУР подчеркнул, что никаких изменений по сравнению с прошлой волной призыва в РФ не будет, кроме того, что система военкоматов несколько адаптировалась.

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В статье: война с россией Кирилл Буданов
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