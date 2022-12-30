3,4 тыс. украинцев находятся в плену, еще 15 тыс. считают пропавшими без вести
Уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины подчеркнула, что РФ отказывает Красному Кресту в доступе к лагерям для военнопленных
фото из свободных источников
Около 3,4 тыс. украинских военнослужащих сейчас находятся в плену.
Она добавила, что примерно 15 тыс. человек считаются пропавшими без вести в Украине, в том числе много гражданских. Судьба этих людей неизвестна.
Об этом сообщила уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая в интервью немецкому RND, информирует Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"Мы не знаем, что с ними произошло (с пропавшими). Являются ли они также российскими военнопленными, были ли насильственно вывезены с оккупированных Россией территорий, или, возможно, давно убиты. Такая неопределенность является особенно тяжелой для родственников", - отметила Вербицкая.
Она подчеркнула, что РФ отказывает Красному Кресту в доступе к лагерям для военнопленных и систематически нарушает Женевскую конвенцию.
Напомним, что в начале декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что домой из плена вернули более 1,3 тыс. украинцев.
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